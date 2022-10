Trânsito no nó da A4 em Ermesinde vai ter condicionalismos até sábado

Prevê-se que a 31 de Outubro a reformulação do nó de Ermesinde esteja concluída e, no final de Dezembro, as obras nos túneis de Águas Santas.

O trânsito junto ao nó da Auto-estrada 4 (A4) em Ermesinde, no concelho de Valongo, estará novamente condicionado durante esta semana, estando previstas várias intervenções entre esta segunda-feira e sábado, anunciou a Brisa Concessão Rodoviária.

De acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pela concessionária, “no âmbito das obras de Reformulação do Nó de Ermesinde e Praças de Portagem”, a empresa realizará “diversos trabalhos de pavimentação” que obrigarão a condicionamentos.

Os trabalhos começam esta segunda-feira, às 21h00, e até às 07h00 de terça-feira deixará de ser possível entrar na A4 no Nó de Ermesinde e, entre a 01h00 e as 05h00, deixará de ser possível sair da A4 no Nó de Ermesinde para quem se desloca na direcção de Amarante/Ermesinde.

Na quarta-feira, entre as 21h00 e as 07h00 de quinta-feira, deixará de ser possível sair da A4 no Nó de Ermesinde, para quem se desloca na direcção de Amarante/Ermesinde.

Na quinta-feira, o trânsito da A4, sentido Porto/Amarante será desviado, na Praça de Portagem de Ermesinde, para a rotunda da EN208, retomando a auto-estrada a partir desse mesmo local, entre as 21h00 e as 07h00 de sexta-feira.

Já na sexta-feira, deixará de ser possível entrar na A4 no Nó de Ermesinde, para quem se desloca na direcção de Ermesinde/Amarante entre as 21h00 e as 07h00 de sábado.

Segundo avisa a Brisa, “o trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados”.

As obras da Brisa Concessão Rodoviária no nó de Ermesinde, em Valongo, e no túnel de Águas Santas, na Maia, terminarão, respectivamente, no final de Outubro e Dezembro deste ano, de acordo de uma resposta da empresa à Lusa em 05 de Setembro.

“A reformulação do nó de Ermesinde (e das praças de portagem) será concluída a 31 de Outubro. As obras de reformulação dos dois túneis já existentes estarão concluídas a 31 de Dezembro de 2022 - é esta a data estimada para a conclusão total da obra”, segundo a resposta do presidente executivo da empresa, Manuel Melo Ramos, a questões da Lusa.