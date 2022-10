Cervejeiras de Marvila unem-se para uma Oktober Festa

Evento inspirado no alemão Oktoberfest regressa este fim-de-semana às cervejeiras artesanais do bairro lisboeta, com concertos, pestiscos e, claro, muita cerveja.

Não é o maior festival de cerveja do mundo, que este ano regressou a Munique após dois anos suspenso devido à pandemia, mas é uma Oktober Festa à portuguesa, que volta este fim-de-semana “com força máxima” a Marvila “para dois dias de concertos, petiscos e um recheado cardápio de cervejas”.

Ao longo de sábado e domingo (dias 15 e 16 de Outubro), as quatro cervejeiras artesanais sediadas no bairro lisboeta – Dois Corvos, Musa, Lince e Oitava Colina (membros do Lisbon Beer Department, entidade organizadora do evento) – acolhem 19 concertos e, entre elas, prometem “mais de 40 cervejas” à pressão, incluindo referências de quatro outras marcas portuguesas: Vandoma, Aguarela, Barona e Aldeana.

Durante o evento, haverá ainda duas receitas inéditas para provar, criadas em exclusivo para a Oktober Festa 2022 a partir “de uma colaboração entre casas”: IPA Zumba na Caneca e IPA na Caneca Zumba, que têm a particularidade de utilizar “a mesma base de cereal” mas serem “perfumadas com lúpulos distintos”, destaca a organização em comunicado.

Na pista de dança, o alinhamento “integra as vozes singulares de Catarina Branco e Iolanda, o punk rock das Clementine, o pop rock dos Trêsporcento, as melodias do João Brito Trio e os universos de fusão de OCENPSIEA e Unsafe Space Garden”, além de DJ Quesadilla e DJ A Boy Named Sue e DJ Sets de vários nomes do sector musical português, como Sean Riley, Samuel Úria ou o trio que junta Benjamim, Bruno Pernadas e João Vaz Silva.

Para petiscar entre cervejas e concertos, a ementa do evento conta com sandes de pernil, currywurst tradicional e vegano, salada de batata e bacon, pizzas, goulash e pretzel bites com mostarda.