Ben Bernanke é um dos três vencedores deste ano do Nobel da Economia

Academia Sueca atribui o Prémio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel ao ex-presidente da Reserva Federal norte-americana e aos economistas Douglas Diamond e Philip Dybvig.

Três investigadores de universidades norte-americanas, incluindo o antigo presidente da Reserva Federal norte-americana Bem Bernanke, são os vencedores do Prémio Nobel da Economia deste ano, pelo contributo que tiveram para encontrar formas de evitar e gerir crises no sistema financeiro, como a ocorrida em 2008.

O prémio, oficialmente designado como Prémio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, foi atribuído esta segunda-feira a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig. A Academia Sueca afirma que os laureados “melhoraram significativamente a nossa compreensão sobre o papel dos bancos na economia, particularmente durante as crises financeiras, assim como sobre a forma de regular os mercados financeiros”.

Ben Bernanke era o presidente da Reserva Federal norte-americana quando, a seguir ao colapso do banco de investimentos Morgan Stanley em 2008, o sistema financeiro internacional entrou numa crise de grandes proporções.