“Sou gay”. Iker Casillas diz ter sido vítima de hackers no Twitter

Durante pouco mais de uma hora, o antigo guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto tanto foi elogiado como atacado por, supostamente, ter assumido a sua homossexualidade na rede social Twitter. Mas acabou por apagar a mensagem, negando a sua autoria.

“Espero que me respeitem: sou gay”. A curta mensagem publicada este sábado na rede social Twitter a partir da conta do ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto Iker Casillas gerou, durante pouco mais de uma hora, reacções de entusiasmo, dúvida, cepticismo e, também, de homofobia. Seria o antigo atleta espanhol o mais destacado homem do futebol mundial a assumir publicamente a sua homossexualidade?

O tweet acabaria por ser apagado e, mais tarde, Casillas alegava ter sido vítima de hackers, de piratas informáticos: “Conta hackada. Felizmente está tudo em ordem. Peço desculpa aos meus seguidores. E claro, peço mais desculpa à comunidade LGBT”.

Carles Puyol, jogador do Barcelona, arquirrival do Real Madrid, também acabou por pedir desculpa. O futebolista tinha respondido ao misterioso tweet de Casillas em tom de gozo: “Está na hora de conhecerem a nossa história”.

“Errei”, assumiu mais tarde. “Peço desculpa por uma piada desajeitada, sem más intenções, mas totalmente despropositada. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGTBIQA+ (sic)”, escreveu.

Fora precisamente a resposta de Puyol ao tweet de Casillas a lançar a dúvida sobre a veracidade da mensagem inicial, que chegou a ser noticiada por vários órgãos internacionais (e portugueses) como um “coming out” histórico. Mas também houve órgãos, como o jornal desportivo espanhol As, que interpretaram o tweet de Casillas como nada mais que uma resposta em tom irónico à interminável especulação na imprensa cor-de-rosa sobre a sua vida pessoal.

Casillas, que terminou a sua carreira em 2020, um ano depois de ter sobrevivido a um ataque cardíaco no Porto, separou-se da jornalista Sara Carbonero em 2021. Desde então, várias publicações espanholas têm atribuído novas relações ao antigo guarda-redes espanhol. Esse, segundo o As, será o contexto do tweet.

O ex-atleta está, no entanto, a ser duramente criticado por organizações e personalidades publicamente envolvidas na luta pelos direitos da comunidade LGBT. Puyol também é visado pelas críticas.

“Ver pessoas que respeito e lendas do futebol a ridicularizar o coming out e a minha comunidade é para lá de uma falta de respeito”, escreveu no Twitter o australiano Josh Cavallo, um dos raros futebolistas a assumir publicamente a sua homossexualidade.

Na frente institucional, o Conselho Superior de Desporto, um organismo estatal espanhol, publicou uma mensagem que não menciona Casillas, mas com o destinatário implícito: “Muito por fazer, por avançar, por educar e por sensibilizar”.