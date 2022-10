Segunda na TV: estreias com fartura, antes de visitar os Parques Naturais de Portugal

CINEMA

Superman II

Hollywood, 21h30

O britânico Richard Lester realiza e Christopher Reeve encarna novamente o personagem de um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo dos comics. Neste filme, o Super-Homem tem de enfrentar três criminosos do planeta Krypton, o seu planeta natal, depois de ter decidido abdicar dos seus poderes para poder casar com Lois Lane. Tal como ele, Non, Ursa e Zod são dotados de incríveis poderes e, quando se aliam a Lex Luthor (Gene Hackman), quase dominam a Terra. Trata-se da versão editada, anos mais tarde, pelo realizador do primeiro tomo, Richard Donner.

Zoran, O Meu Sobrinho Herdado

RTP2, 23h53

A história de Paolo, um quarentão ocioso que vê a sua vida virada do avesso quando lhe chegam notícias da Eslovénia: uma tia, que ele tinha completamente esquecido, deixou-lhe uma curiosa “herança” — Zoran, um sobrinho um pouco tonto. Pela mão do cineasta italiano Matteo Oleotto, uma comédia negra, fresca e descomplexada — muito ao estilo do cinema dos irmãos Coen — plena de personagens caricatos e decorrente no bucolismo idílico da região de Friuli, no norte da Itália, foi o filme vencedor do prémio do público no Festival de Veneza.

SÉRIES

The Handmaid’s Tale

TVCine Emotion, 22h10

Chega ao canal a quinta temporada da série baseada no livro que Margaret Atwood escreveu em 1985, uma distopia passada numa sociedade controlada e ritualizada, onde as mulheres pobres servem de “barrigas de aluguer” para as da classe alta. O enredo prossegue a seguir à chocante morte de Fred Waterford, com June determinada a continuar a sua sangrenta vingança tomando Serena como alvo, mas a sua raiva desesperada aliena a família que havia conquistado — Luke e Moira.

Chicago Med

Fox Life, 21h30

Uma criança com anemia falciforme, dois gémeos que não abdicam de ser idênticos (por fora e por dentro) e um médico suspeito de desviar fundos. São estes os casos que abrem, esta noite, a sétima temporada de Chicago Med, para ver de segunda a sexta. A estreia acontece já sem a enfermeira April Sexton (Yaya DaCosta) na equipa e com a pediatra Natalie Manning (Torrey DeVitto) prestes a sair de cena. Em compensação, há dois actores recém-chegados: Kristen Hager na bata de Stevie Hammer e Guy Lockard na de Dylan Scott. Criada por Dick Wolf e Matt Olmstead, a série que entra nos corredores do (fictício) Gaffney Chicago Medical Center para retratar as dores profissionais e pessoais do seu corpo médico.

DOCUMENTÁRIOS

Central de Pinguins

RTP2, 16h03

Os pinguins embarcam, a cada Inverno, na dramática odisseia da reprodução. Enquanto uns procuram par, outros têm de escalar penhascos íngremes para alcançar os ninhos. Neste documentário, enternecedor e evocativo, captam-se os desafios de sobrevivência das diversas espécies de pinguins da Nova Zelândia, que não são apenas o animal mais bem-vestido da natureza, são também pais extremosos e exemplares que tudo sacrificam pelas crias.

Parques Naturais de Portugal

Odisseia, 22h30

Portugal é cada vez mais popular junto dos turistas, mas mantém-se desequilibrado na sua relação entre o interior, desconhecido e desertificado, e o litoral, a abarrotar de casas e gente. Ao longo de cinco episódios de uma hora tentaremos colmatar essa diferença, explorando cinco dos parques naturais mais importantes (e bem protegidos) de Portugal, começando com o jardim mais verde do Norte da Península Ibérica, no Gerês. Em estreia no Odisseia, com exibição à segunda-feira sempre no mesmo horário.

MAGAZINE

ModaLisboa Oasis

RTP2, 20h24

Descrito como “um espaço, físico e metafísico, onde se irá, enquanto colectivo, atravessar o deserto”, o ModaLisboa Oasis está instalado no Lisboa Social Mitra, o espaço de Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 6 a 9 de outubro. Apresenta uma programação paralela ao calendário de desfiles do maior evento português de design de moda, que a RTP2 acompanha neste magazine cultural.