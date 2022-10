Projecto para reabilitação oral de doentes com cancro da cabeça criado há seis anos nunca arrancou

Seis anos depois da publicação do despacho que criou um projecto-piloto para a reabilitação oral de doentes com cancro da cabeça e pescoço, o mesmo ainda não saiu do papel, lamentam a presidente do Grupo de Estudo de Cancro da Cabeça e do Pescoço (GECCP) e o presidente do colégio da especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos. Por ano, estima-se que existam 2500 a 3000 novos casos deste cancro e que cerca de metade dos doentes poderia beneficiar deste apoio.