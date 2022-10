Espero que me respeitem: sou gay

Foi com esta frase que, ao início da tarde deste domingo, Iker Casillas, no Twitter, anunciava ao mundo que era gay. Passadas duas horas esse tweet foi apagado e tudo parecia apontar para que se tratasse de uma brincadeira ou piada. Teria sido exemplar como declaração e também como piada; o perfeito exemplo de uma piada lamentável. Em poucos minutos o tweet tinha ficado viral, a Wikipédia já tinha incluído a nota na página do ex-futebolista e alguns jornais noticiavam a declaração. Confirma-se que na Internet não há domingos ou dias de descanso. Iker Casillas fez logo a seguir um novo tweet dando conta que a sua conta tinha sido pirateada e pedindo desculpa aos seus seguidores e à comunidade LGBT.