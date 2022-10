Num artigo saído na edição do PÚBLICO de 3 do corrente, e intitulado Volta, Merkel, que estás perdoada!, o economista e professor do ISEG Ricardo Cabral debruça-se sobre os recentes ataques aos gasodutos Nord Stream I e II, escrevendo: “cuja conivência ou mesmo autoria é atribuída aos EUA por muitos analistas e por um antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Polónia, [o qual] terá visado, segundo o coronel Richard Black, travar as manifestações públicas na Alemanha a favor da reabertura desses gasodutos e impedir que o governo alemão, nos meses de Inverno, arrepiasse caminho e recorresse ao gás russo”.