O jornalismo de ontem e hoje

Há todo um tabuleiro complexo de poderes, do qual o jornalismo é peça interessada para uma possível mudança, mas não depende só dele. O que pode fazer é olhar para dentro.

Por vezes, chegamos a determinado contexto com a sensação de ter sido tarde de mais. À universidade. A pai. Ao jornalismo. Desde sempre que oiço dizer que “antes é que os jornais eram bons”. Vivi sempre com essa sensação de que no dia anterior é que tinha sido bom. E eu não estava lá.