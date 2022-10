SPD vence eleições no estado alemão da Baixa Saxónia

Partido do chanceler Scholz deve romper coligação com a CDU e tentar formar governo com os Verdes.

O Partido Social Democrata (SPD) foi a força política mais votada nas eleições na Baixa Saxónia, realizadas neste domingo, e aguarda pelos resultados oficiais para perceber com quem se pode coligar para continuar a governar o estado alemão.

Segundo as projecções do grupo Wahlen, o SPD – partido do chanceler Olaf Scholz – logrou 32,7% do total de votos. Na segunda posição ficou a União Democrata Cristã (CDU), com 27,5% dos votos, de acordo com as estimativas iniciais.

Os dois principais partidos alemães estão coligados na Baixa Saxónia, mas, com estas percentagens, o ministro-presidente Stephan Weil fica em condições de romper com os conservadores.

A imprensa alemã dá conta de que Weil está de olho numa coligação com os Verdes, mas sublinha que o dirigente político do partido de centro-esquerda precisa de esperar pelos resultados oficiais para poder fazer contas.

De acordo com as projecções, o partido ecologista conseguiu 14,3% dos votos. Mas os resultados previstos para SPD e Verdes, em conjunto, só equivalerão à maioria dos 137 deputados do parlamento da Baixa Saxónia se o Partido Liberal Democrata (FDP) falhar a meta mínima dos 5%.

Ora, os liberais estão precisamente nesse limiar – as estimativas atribuem-lhes 5%, pelo que se não atingirem essa marca terão de ficar de fora do parlamento, com sede em Hanover.

É o caso, por exemplo, do Die Linke, de esquerda, que se deve ficar pelos 2,9% e manter-se fora do órgão legislativo do estado alemão.

Já a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, aponta aos 11,8%.