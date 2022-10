Coreia do Norte dispara mais dois mísseis balísticos

A Coreia do Norte disparou dois mísseis nas primeiras horas deste domingo, denunciaram as autoridades norte-americanas, sul-coreanas e japonesas. É o sétimo ensaio balístico efectuado por Pyongyang em poucos dias.

O ritmo destes lançamentos está a ser entendido pela Coreia do Sul e pelos seus aliados como um sinal de que o regime de Kim Jong-un está a preparar-se para realizar o seu primeiro ensaio nuclear desde 2017. Para essa convicção contribui ainda o facto de o último míssil lançado por Pyongyang antes do deste domingo, ter sobrevoado o Japão, o que acontece pela primeira vez em cinco anos.

Seul descreveu os últimos disparos como uma “provocação grave”, que põe em causa a paz e a estabilidade na região.

Segundo o ministro da Defesa japonês, Toshiro Ino, ambos os mísseis disparados neste domingo alcançaram uma altitude de cerca de 100 quilómetros e percorreram uma distância próxima dos 350 quilómetros.

Ainda não se sabe de que tipo de mísseis se trata, mas admite-se a hipótese de terem sido disparados a partir de submarinos, perto da região norte-coreana de Muncheon, na costa Leste do país. Os projécteis caíram fora da zona económica exclusiva japonesa.

O Exército norte-americano informou que está em contactos com os seus aliados e parceiros na região e criticou o “efeito desestabilizador” dos disparos norte-coreanos.

“Os compromissos dos EUA com a defesa da Coreia do Sul e do Japão mantém-se inquebráveis”, afiançou o Comando do Indo-Pacífico dos EUA, num comunicado, citado pela Reuters.

Os mais recentes lançamentos balísticos da Coreia do Norte começaram aquando da visita da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, ao Japão e à Coreia do Sul – visitou, inclusivamente, a Zona Desmilitarizada, junto à fronteira com a Coreia do Norte – e continuaram durante a realização de exercícios militares entre as forças norte-americanas, sul-coreanas e japonesas.

As forças aliadas também testaram as suas capacidades balísticas, tendo disparado quatro mísseis.