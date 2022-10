Catherine Belton: Putin fez um “erro de cálculo fatal” e “está a ficar sem opções”

A jornalista acredita que o Presidente russo só pode esperar que a Europa se divida devido à crise energética ou se assuste com a ameaça nuclear. No livro Os Homens de Putin , revela como o regime russo usou as estratégias do KGB para atingir o Ocidente e ganhar confiança para invadir a Ucrânia.

A palavra “minar” surge várias vezes nesta entrevista com Catherine Belton, jornalista do Washington Post e uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é Rússia. Da interferência nas eleições nos EUA ao apoio a políticas, como o “Brexit”, e políticos extremistas que dividem a Europa, os homens do antigo KGB (os serviços secretos soviéticos), entre os quais, está Vladimir Putin, usaram o capitalismo para minar o Ocidente, que se deixou seduzir pelo perfume do dinheiro a rodos. No livro elogiadíssimo Os Homens de Putin — Como o KGB se Apoderou da Rússia e depois Atacou o Ocidente, com mais de 500 páginas carregadas de testemunhos e factos recolhidos durante sete anos (para desagrado de oligarcas como Roman Abramovich, que a processou), a jornalista de investigação britânica retrata como os velhos métodos soviéticos contra o Ocidente voltaram em força com o actual Presidente. A invasão da Ucrânia tirou a “máscara” a Putin e pode precipitar mudanças no regime russo, acredita.