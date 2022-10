Automóveis, rações e simplificação: as outras medidas do Acordo de Rendimentos

O Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, Salário e Competitividade para os próximos quatro anos assinado este domingo entre Governo e parceiros sociais concentra-se na área laboral e no campo fiscal. Mas o acordo contém uma diversidade de iniciativas dirigidas a vários sectores económicos, algumas mais concretas que outras ("reforço do programa de promoção turística de Portugal"), e medidas que visam responder aos efeitos da actual conjuntura económica, marcada pelas consequências da guerra na Ucrânia.

Energia

A maior surpresa na recta final das negociações para fechar o acordo surgiu na área da energia, em particular “no quadro da mitigação do aumento dos custos de energia para as famílias e para as empresas”. Assim, diz o acordo, “em conjunto com as medidas regulatórias, serão injectados nos sistemas de electricidade e de gás cerca de 3000 milhões de euros adicionais, limitando assim o aumento dos preços da energia”. Não se definem quais as medidas, que deverão ser apresentadas pelo regulador (ERSE) no dia 15 de Outubro.

Mas fala-se em “reduções de cerca de 40 euros/MWh para o gás consumido pelas empresas não abrangidas pela tarifa regulada (até 80% do seu consumo), o que permite uma poupança de cerca de 20% a 30% face ao preço esperado em 2023”.

Automóvel

O acordo refere que, no âmbito das negociações com os parceiros, foi fechado um compromisso para a “implementação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida, a implementar no quadro da estratégia de mobilidade sustentável”.

Além disso, nesta área da mobilidade, também é referido “o alargamento do gasóleo profissional ao transporte público colectivo de passageiros e a criação do Gás Profissional para o transporte pesado de mercadorias”.

No que diz respeito a incentivos para a utilização de veículos menos poluentes pelas empresas, assinala-se “a redução imediata de 2,5 p.p. das taxas de tributação autónoma aplicáveis ao custo associado a veículos híbridos plug-in e redução das taxas de tributação autónoma aplicáveis a veículos ligeiros movidos a Gás Natural Veicular (GNV)”.

Agricultura

Independentemente da transversalidade das medidas fiscais e da sua aplicação a todos os sectores elegíveis, o acordo prevê em especial para o sector agrícola que “em 2022 e 2023, [haverá] um reforço de 20% para 40% da majoração, em sede de IRS e IRC, dos gastos com rações para animais, fertilizantes e adubos e extensão para a água para rega”.

Congressos e associações

Em sede de IVA, o Governo fechou duas medidas para dois destinatários muitos específicos: congressos e associações empresariais.

Assim, pretende-se “tornar efectivo o mecanismo de restituição do IVA suportado e não dedutível com as despesas relativas à organização de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares, nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Código do IVA, avaliando a possibilidade de evolução do regime”.

Por outro lado, inclui-se o “alargamento do mecanismo de reembolso do montante equivalente ao IVA em projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) às associações empresariais e às associações de empregadores e de trabalhadores”.

Simplificação

Neste capítulo do documento, são elencadas diversas medidas de simplificação como a “criação do Regime Geral de Taxas que determine os princípios aplicáveis e a incidência objectiva e subjectiva, bem como a sistematização das taxas já existentes e do regime de criação e substituição das mesmas” ou a “eliminação e simplificação de processos burocráticos no âmbito da Reforma dos Licenciamentos”.

Mas também há a “simplificação do regime que permite a regularização do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) relativo a créditos de cobrança duvidosa”, a “eliminação da obrigação de comunicação mensal das declarações retributivas à Segurança Social por parte das entidades empregadoras passando a existir o princípio de necessidade de comunicação à Segurança Social, somente em caso de alterações”, ou a eliminação da obrigação de declaração trimestral à Segurança Social por parte dos trabalhadores independentes”.

Neste campo, é ainda referida a “criação de novos canais de pagamento à Segurança Social, nomeadamente online, o que permitirá simplificar pagamento mensal”.