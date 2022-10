Marítimo pontua à custa do primeiro empate do Boavista

Insulares continuam no fundo da tabela da I Liga, agora com um ponto. E poderiam ter completado uma reviravolta, na sequência de um penálti.

O Marítimo obteve neste domingo o primeiro ponto na I Liga de futebol em 2022-23, ao empatar (1-1) com o Boavista, num jogo da 9.ª jornada aberto e repleto de equilíbrio, em que os madeirenses desperdiçaram a reviravolta de grande penalidade.

Diante de 11.295 espectadores, que proporcionaram a melhor assistência da temporada no Estádio do Bessa, no Porto, o colombiano Sebastián Pérez colocou os nortenhos em vantagem, aos 22 minutos, mas André Vidigal igualou para os insulares, aos 56’, sendo que o castigo máximo “assinado” pelo camaronês Joel Tagueu esbarrou no ferro, aos 71’.

Apesar de ter interrompido uma sequência de oito derrotas consecutivas, ao quarto jogo sob orientação de João Henriques, o Marítimo vai acabar a jornada “afundado” no 18.º e último lugar, com um ponto, provisoriamente a seis da zona de manutenção automática.

Já o Boavista alcançou o primeiro empate no campeonato e continua na quinta posição, com os mesmos 16 pontos do Sporting, na sequência de cinco vitórias e três derrotas, a última das quais em Famalicão (0-4), que configurou o desaire mais volumoso da época.