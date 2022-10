Desp. Chaves impõe segunda derrota ao Sp. Braga na Liga

O Sp. Braga foi surpreendido neste domingo, em casa, pelo Desp. Chaves, que se impôs no Minho por 0-1, na 9.ª jornada, e acentuou a maré de resultados negativos dos bracarenses.

Héctor Hernández marcou, logo aos dois minutos, o único golo da partida, permitindo aos flavienses interromper uma série de quatro jogos sem vencer e subir ao 10.º lugar, com 12 pontos.

Com a segunda derrota seguida, à qual se junta mais uma na Liga Europa, o Sporting de Braga vê o FC Porto descolar no segundo lugar da classificação e o líder Benfica ficar a seis pontos de distância.

Já o Desp. Chaves subiu ao 10.º lugar, com 12 pontos, voltando a ganhar em casa de um clube do topo da tabela, depois do triunfo em Alvalade, sobre o Sporting.