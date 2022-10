Palcos da semana

Afro-Portugal em Coimbra, Outono em Jazz no Porto, Books & Movies em Alcobaça, Tim Crouch em cena (e para lá dela) em Lisboa e meia-dúzia de datas para as Mil Coisas Invisíveis de Tim Bernardes.

As mil coisas de Bernardes

Cinco anos depois de Recomeçar a solo na sua vida pós-O Terno, o brasileiro Tim Bernardes tem Mil Coisas Invisíveis para partilhar. E Portugal tem direito a meia-dúzia de datas para as ouvir de perto.

O álbum, lançado este ano, tem mantido os níveis de aplauso do anterior, nomeado para um Grammy Latino. Mantém também o tom intimista, com um toque de melancolia, outro de delicadeza e aquela voz imensa entre a folk, o indie e a MPB.

ÍLHAVO Casa da Cultura

Dia 14 de Outubro, às 21h30

Bilhetes a 16€ OURÉM Teatro Municipal

Dia 15 de Outubro, às 21h30

Bilhetes a 12,50€ BRAGA Theatro Circo

Dia 21 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 20€ a 25€ FIGUEIRA DA FOZ Centro de Artes e Espectáculos

Dia 22 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 20€ a 25€ LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 23 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 15€ a 45€ PORTO Casa da Música

Dia 24 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 22€ a 27€

Afro-Portugal, uma interpelação

Black Youth, uma exposição colectiva em torno da identidade. Uma performance em Nome Próprio de Hamilton Francisco Babu, outra de Catarina Laranjeiro e Tânia Dinis em Álbuns de Guerra e uma terceira Pelo Peso da Palavra P, por Marinho Pina. Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema nesse combate teatral à invisibilidade da mulher negra que é Aurora Negra.

Um documentário de Doris Wieser entre Angola e Portugal, outro a mostrar Chelas Nha Kau e uma reportagem sobre a Guerra Colonial. Música das Batukadeiras Bandeirinhas da Boba. E também debates, palestras, formações e uma feira de Literaturas Afrikanas.

Faz tudo parte de Afro-Portugal, um programa co-produzido pelo Teatro Académico Gil Vicente e a Escola da Noite que espalha por Coimbra uma interpelação à inversão da narrativa dominante do colonialismo, enquanto “coloca em destaque as vozes artísticas negras, africanas e afrodescendentes em Portugal, de várias gerações”.

COIMBRA Vários locais

De 12 a 22 de Outubro

Grátis a 7€

Programa detalhado aqui

Crouch para lá da cena

Quando o stand-up se encontra com a reflexão e o exercício criativo, na dimensão metateatral, experimental e interactiva em que Tim Crouch se move, o resultado é Truth’s a Dog Must to Kennel. O inglês rouba o título a uma fala do Bobo no Rei Lear de Shakespeare para subverter, projectar e manipular a própria existência da peça.

A Time Out de Edimburgo – a cidade do Fringe, onde este espectáculo deu que falar –, descreveu-o “como uma carta de amor passiva-agressiva ao teatro, que o celebra ao mesmo que o critica amplamente”.

LISBOA Teatro do Bairro Alto

De 14 a 16 de Outubro

Sexta e sábado, às 19h30; domingo, às 17h30

Bilhetes a 12€

Livros, filmes e O Diabo

A “odisseia das palavras, telas e imagens” do oitavo Books & Movies espraia-se por 190 actividades, com Gonçalo M. Tavares como escritor em destaque. Além de ser homenageado na gala do festival, orienta um curso literário e lança O Diabo, o seu novo livro. Alice Vieira, Richard Zimler, Helena Sacadura Cabral, Nuno Nepomuceno e José Milhazes são outros autores convidados.

No meio de encontros, contos, leituras, teatro, exposições, vinho, gastronomia e oficinas, há espaço para filmes de Terry Gilliam, Laís Bodanzky, João Botelho e Luís Ismael, para concertos de A Garota Não e Bunny Kills Bunny, e para cineconcertos de Sensible Soccers e Edgar Pêra, sem esquecer o centenário de Saramago a percorrer a programação.

ALCOBAÇA Vários locais

De 15 a 27 de Outubro

Grátis

Programa detalhado aqui

Jazz num luxo de diversidade

João Donato, vulto histórico da bossa nova, abre o Outono em Jazz com o seu quarteto e chama António Zambujo para a ocasião. Está dado o tom à diversidade encapsulada nesta edição. E também ao luxo do cartaz.

Inclui o Sexmob de Steve Bernstein, Mário Barreiros à frente de Dois Quartetos sobre o Mar, um tributo a Bernardo Sassetti por João Paulo Esteves da Silva, Carlos Barretto e Alexandre Frazão, a junção do Remix Ensemble e da Orquestra Jazz de Matosinhos na estreia mundial de uma composição de Erkki-Sven Tüür, e Manuel Linhares a cantar Suspenso com David Binney como convidado.