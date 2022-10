Morreu Bruno Latour, um dos mais influentes filósofos contemporâneos, pensador da questão ecológica

Sociólogo, filósofo, antropólogo, “intelectual inclassificável”, destacou-se no campo da sociologia das ciências, tendo sido, em décadas mais recentes, um dos primeiros pensadores a assumir a importância central, no nosso tempo, da crise ecológica. Tinha 75 anos.

A notícia chegou ao final da manhã deste domingo, num comunicado enviado à AFP pela editora do sociólogo, antropólogo e filósofo: “As Editions La Découverte tomaram conhecimento, com tristeza, da morte de Bruno Latour esta noite, em Paris. Todos os nossos pensamentos estão com a sua família e aqueles que lhe são próximos”. Considerado um dos mais influentes filósofos contemporâneos, com especial relevo, em décadas mais recentes, no pensamento devotado à questão ecológica e à crise climática que atravessamos, Bruno Latour morreu aos 75 anos. A imprensa francesa refere “doença prolongada” como causa da morte.

Nascido a 22 de Junho de 1945 em Beaune, na Côte-d'Or, Bruno Latour estuda primeiro Filosofia, licenciando-se em 1975 em Antropologia na Costa do Marfim, país africano para onde viajara para trabalho de campo três anos antes. Destacar-se-ia no campo da sociologia das ciências, demonstrando na sua obra como as forças e contextos sociais são determinantes na aceitação e recusa das teorias científicas, contestando dessa forma a imparcialidade do método científico. Mais tarde, aplicaria a mesma ideia ao universo do Direito.

Definido pelo New York Times, numa entrevista de 2018, como “o mais célebre e mais incompreendido filósofo francês”, foi um dos primeiros a assumir no seu pensamento a importância central que, nosso tempo, assume a questão ecológica. As suas reflexões sobre o tema tornar-se-iam inspiração determinante para uma nova geração de intelectuais, artistas e activistas, refere o Le Monde no obituário que lhe dedica. O ano passado, declarava à AFP que as crises provocadas pelas alterações climáticas e pela pandemia haviam posto em evidência uma violenta luta entre “classes geo-sociais”.

Distinguido pelo conjunto da sua obra com o prémio Holberg, em 2013, e com prémio de Kyoto, em 2021, Bruno Latour, “intelectual inclassificável”, deixa, entre a sua vasta bibliografia, obras como La Vie de Laboratoire (1979), Jamais Fomos Modernos (1991; publicado em Portugal, em 1994, pela Editora 34) ou Politiques de la Nature (1999). O seu último livro, uma reflexão sobre o período pandémico intitulado Où suis-je? Leçons du Confinement à l'Usage des Terrestres, foi editado em Janeiro de 2021.