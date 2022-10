Um Orçamento de compromisso para gerações

Na segunda-feira, o ministro das Finanças, Fernando Medina, entrega na Assembleia da República a proposta de lei de Orçamento do Estado para 2023, o primeiro de que é directamente responsável, já que as contas públicas deste ano obedeceram às directrizes do Orçamento do Estado que foi chumbado em Outubro de 2021, dando origem a legislativas antecipadas.

Não há Orçamentos fáceis. As debilidades da economia portuguesa e as fragilidades das finanças públicas têm sido, ao longo de anos e de décadas de democracia, responsáveis por exercícios orçamentais que demonstram isso mesmo. Mas penso que o Orçamento do Estado para 2023 será um dos mais difíceis de preparar e de executar. Não por incompetência do Governo, em particular do primeiro-ministro, António Costa, ou do ministro das Finanças, Fernando Medina, mas sim pela instabilidade mundial que assenta na existência de uma crise inflacionária, que nasceu na pandemia de covid-19 e foi agravada de forma exponencial pela guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A elaboração de um Orçamento do Estado obedece sempre a opções político-ideológicas, as quais são vertidas para o documento através das medidas que as espelham. É, assim, natural que as linhas mestras deste Orçamento mantenham opções já anteriormente assumidas pelo primeiro-ministro, nos seus mais de seis anos de governação. E esses princípios surgem na fórmula das “contas certas” – a procura de baixar o défice, que o Governo aponta para ficar em 1,9% do PIB este ano e em 0,9%, em 2023, bem como a aposta numa política de rendimentos que ajude a matizar os efeitos da inflação, que o cenário macroeconómico do Orçamento aponta para que fique em 7,4% este ano e baixe para 4%, em 2023. É, porém, evidente que haverá perda de poder de compra, já que a referência de aumentos salariais, quer no sector público, quer no privado, no próximo ano, é de cerca de 5%.

Num momento em que ninguém sabe se a crise inflacionária se vai agravar e até onde, nem é possível garantir que o país não vá entrar em recessão – por mais que o primeiro-ministro o afirme, como fez nas cerimónias do 5 de Outubro –, só o próximo ano dirá, de facto, quão a crise se acentuará. É, por isso, compreensível que o Governo aposte num Orçamento prudente e contido na devolução de poder de compra às pessoas, até porque tem de garantir “bolsas” e “alçapões” orçamentais em que assegure verbas para a necessidade de voltar a ter de dar apoios sociais extraordinários, se a crise se intensificar. Há, porém, uma dimensão em que o Governo arrisca nesta proposta de Orçamento do Estado – o da redução da percentagem da dívida pública portuguesa em relação ao PIB.

Num quadro macroeconómico que prevê que o PIB cresça este ano 6,5%, apenas 1,3% em 2023, o executivo aponta para que o nível de dívida pública baixe dos 125% de 2021 para 115%, no final de 2022, e para 110,8% no final de 2023, um valor abaixo do de 2011, ou seja, antes da intervenção da troika, que aumentou a dívida pública em 78 mil milhões de euros, o valor do empréstimo que então a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional garantiram para evitar a bancarrota do Estado português.

Numa época de “contas certas” e de obediência absoluta aos critérios de Bruxelas, é importante que o Governo aposte em baixar a percentagem da dívida em relação ao PIB. É verdade que era socialmente mais justo aumentar mais os salários e os apoios às empresas. Até seria uma ideia a discutir a de Portugal negociar a reestruturação da sua dívida, como, em 2014, defenderam em manifesto público personalidades tão diversas como Bagão Félix, Manuela Ferreira Leite, João Cravinho e Francisco Louçã.

Mas, num mundo em que a política é comandada pelos mercados, é uma atitude realista e pragmática a aposta do Governo na redução da dívida pública. Se Portugal não sair da zona vermelha de endividamento público, há milhões de euros da receita fiscal pública que, todos os anos, são e serão engolidos pelo pagamento de juros – para mais, quando o BCE está a subir e vai subir os níveis de taxação.

Só em patamares percentuais de dívida aceitáveis pelos mercados Portugal conseguirá condições para que esses mesmos mercados garantam empréstimos a taxas suportáveis que permitam que o Estado consiga “rolar a dívida” – isto é, negociar novos empréstimos para pagar os anteriores, sem que os juros disparem para níveis estratosféricos que comprometam qualquer hipótese de crescimento económico por gerações.

É essa a novidade mais surpreendente deste Orçamento. O facto de António Costa e Fernando Medina assumirem nele um compromisso não apenas com o país para o ano de 2023, mas também um compromisso com as próximas gerações.