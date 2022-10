A Descomunal, uma comunidade de designers, está à procura da “nova fornada” de jovens criativos

A Descomunal está à procura da “nova fornada” de designers para integrar a comunidade. As inscrições para a open call estão abertas até 14 de Outubro e para te candidatares necessitas de enviar uma apresentação, um portefólio com os teus trabalhos e, no máximo, só podes ter dois anos de experiência.

Se não tens qualquer tipo de formação ou nunca trabalhaste na área, não te preocupes: “São as pessoas que mais queremos porque o objectivo é dar palco a quem normalmente não o tem”, explica o designer de comunicação Sebastião de La Guardia, que criou esta plataforma com a designer Inês Von Hafe. “Nós tentamos dar palco aos miúdos que acabaram de sair da faculdade, que estão a trabalhar há pouco tempo ou que nem estiveram na faculdade e estudaram em casa”, reforça.

O objectivo, contam, é dar aos recém-chegados ao mercado de trabalho as ferramentas que gostavam de ter tido. Sebastião que se apercebe que muitos jovens designers estão perdidos: “Não fazem ideia o que é um salário decente ou não sabem o que é que podem negociar quando entram no [mercado de] trabalho, o que é que um designer pode fazer, onde é que pode ir trabalhar.” Assim, Sebastião e Inês criaram esta comunidade sem fins lucrativos para “espalhar informação” nos vários eventos que promove — convívios, jantares ou conferências, que acontecem tanto em Lisboa como no Porto, com profissionais da área. ​Para te inscreveres, basta preencheres o formulário disponível no Instagram.

A Descomunal surgiu oficialmente em 2021, no entanto já existia antes com outros moldes. Em 2019, Sebastião e outra colega criaram o projecto The Design Kids Lisbon, uma extensão do australiano The Design Kids, que acabava por ter regras específicas. Os responsáveis acabaram depois por conceber a Descomunal, cujo nome remete para “design e community”, explica Inês Von Hafe.

Os eventos costumam esgotar em 24 horas, sendo que costumam ser abertas “70, 80 vagas” para cada um deles. No Porto, estes realizam-se no espaço Selina e, em Lisboa, no espaço de coworking LACS. São encontros “informais” gratuitos e contam com a presença de diversos profissionais da área.

Texto editado por Amanda Ribeiro