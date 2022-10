Parabéns a você!

Vladimir Putin celebrou ontem o seu 70.º aniversário e, para agradecer a sua notável contribuição para a paz e o desenvolvimento mundial, a comunidade internacional tem manifestado a sua imensa gratidão pelo líder do Kremlin. Tem sido, aliás, muito pródiga nas prendas que lhe tem enviado, para comemorar o acontecimento! Vejamos, a título de exemplo, alguns dos “mimos” que tem recebido.

– A Finlândia e a Suécia, países desenvolvidos do norte da Europa, alteraram a sua antiga tradição de não alinhamento e pediram a sua adesão à NATO.

– Com ajuda do Ocidente, a Ucrânia tem resistido heroicamente e de uma forma não esperada pelo Kremlin à invasão russa. (…)

– Praticamente todos os países ocidentais decretaram um vasto conjunto de sanções à Rússia e aos seus oligarcas que começam a ter alguns efeitos económicos e sociais. Apesar de duramente reprimidas, sucedem-se as manifestações, sobretudo de jovens, contra a invasão da Ucrânia. (…)

– E agora, qual cereja em cima do bolo, realizou-se a 1.ª reunião da novel Comunidade Política Europeia, que congrega todos os países europeus, membros e não membros da UE. Não! Todos não! A Rússia e a Bielorrússia estão fora. Até mesmo a Sérvia, a Arménia e o Azerbaijão, normalmente alinhados com Moscovo, estiveram presentes.

De forma sintética, Emmanuel Macron, o autor da proposta para a criação da nova comunidade, sintetizou bem a principal preocupação dos líderes que se reuniram em Praga: ”A unidade de 44 países europeus que afirmaram muito claramente a sua condenação da agressão russa e o apoio à Ucrânia.” Como Salazar relativamente às colónias, Vladimir Putin está felizmente, cada vez mais, “orgulhosamente só”!

Helder Pancadas, Sobreda

Um problema chamado EUA

Acabo de ler o editorial “A Europa dos 44 contra os outros dois”, de Amílcar Correia (PÚBLICO de 07.10.2022), e não pude deixar de sorrir com a frase com que o autor o termina: “No final, haverá uma certeza: a Europa não lucrará nada com esta guerra.” Se existisse um prémio para o melhor eufemismo do ano, esta frase seria uma séria candidata.

Esta guerra é um desastre para a Europa e só tem um ganhador claro: os EUA. O aumento exponencial da venda de armas está assegurado, para gáudio da indústria do armamento; a venda de gás liquefeito à Europa também, substituindo-se os EUA à Rússia como seu principal fornecedor; e a União Europeia, que sempre foi considerada como um bloco económico rival, sai enfraquecida.

Não admira que Albrecht Müller, que foi conselheiro dos chanceleres Willy Brandt e Helmut Schmidt, tenha há dias (29.09.2022) publicado um artigo de opinião intitulado “O nosso problema chama-se EUA”.

Ronald Silley, West Vancouver (Canadá)

TAP e país: tudo errado

A decisão da TAP de renovar a frota automóvel por novos carros de tecnologia híbridos plug-in é, na minha perspectiva de gestor de empresas, totalmente correcta. Tenho viaturas desse tipo há seis anos e sei qual a poupança nas contas anuais da minha empresa, dedução da totalidade do IVA com poupança directa no preço final em 23%, redução em 50% das tributações autónomas, a redução dos consumos em combustíveis (…). A reversão desta medida parece-me, a esta distância, uma decisão de gestão que não consigo de modo nenhum entender, com o populismo de todos os partidos em atacar uma decisão que me parece coerente com a redução de custos da empresa, assim como a inacreditável fraqueza deste governo, que, perante uma polémica artificial e a adversidade da opinião pública, efectua mais um completo recuo político, porque a reversão desta medida só pode vir da tutela. Que mais necessitamos de ver para perceber que quem gere os destinos do nosso país não têm qualquer competência para tal?

Luís Miguel Simões Duarte, Oliveirinha

Ainda o caso dos BMW da TAP

Calculo que as viaturas são um complemento que integra o pacote remuneratório, a par das despesas de representação, dos seguros de saúde, prémios, etc... Tal não me chocava se a empresa fosse do setor privado, não estivesse na falência, fosse produtiva e não tivesse convulsões internas e apresentasse serviços exemplares.

Trabalhei numa empresa que renegociou o pacote remuneratório atribuindo simplesmente a cada diretor 200 litros de gasolina, ou gasóleo, e retirando as viaturas. Nesta empresa, só a administração ficou com carros de serviço, mas com condutor, não podendo ser usados para deslocações privadas. A TAP poderia fazer o mesmo… pois já negociou um corte salários. E a TAP continua em maus lençóis! Deixo aqui a sugestão.

Ricardo Charters-d’Azevedo, S. Pedro do Estoril