A divisão eleitoral brasileira é também entre ricos e pobres

O Presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar o pagamento do subsídio de Outubro do Auxílio Brasil, o programa de assistência social para ajudar os mais pobres que Luiz Inácio Lula da Silva criou quando estava na presidência como Bolsa Família. As primeiras parcelas vão começar a ser pagas no dia 11 e terminam no dia 25, a tempo de se sentirem no bolso do eleitor antes da data da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras marcadas para dia 30.