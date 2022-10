Concelhia do PSD de Vila do Conde retira confiança política ao único vereador

A comissão política concelhia do PSD de Vila do Conde entrou em ruptura com o único vereador eleito pelo partido, Pedro Soares, retirando-lhe a confiança política e demarcando-se “formal e institucionalmente das respectivas posições políticas e decisões executivas que possa vir a tomar.”

A retirada da confiança ao vereador social-democrata foi tomada por unanimidade pela estrutura concelhia do partido há cerca de um mês e comunicada na noite desta sexta-feira aos militantes de Vila do Conde, num plenário que decorreu na sede local do PSD.

Em comunicado entretanto divulgado, a concelhia justifica a decisão de retirar a confiança política ao autarca, alegando que “é crescente e notória a deterioração da relação de confiança” entre Pedro Soares e a comissão política do PSD de Vila do Conde.

“Esta falta de articulação foi-se verificando na total indisponibilidade do vereador, quer em reunir e trabalhar de forma plena com a comissão política concelhia, quer pela sua falta de vontade de concertar acções de trabalho político conjuntos, sempre pautando a sua actuação política de forma totalmente independente e sem dar qualquer conhecimento à comissão política”, lê-se no texto.

Alegando que cabe ao órgão concelhio definir a estratégia e orientações políticas, o comunicado dá conta do “esforço” que tem sido feito “em chamar o vereador ao diálogo, alertando-o, inclusive, para as suas responsabilidades para com o partido pelo qual foi eleito.”

A gota de água para este diferendo laranja está relacionada com uma entrevista que o vereador deu há cerca de um mês à Rádio Onda Viva, onde denunciou a “falta de coordenação política com a comissão política concelhia, arrogando-se ao direito de falar e agir em nome do PSD de Vila do Conde.”

Nessa entrevista, refere a comissão política concelhia, o “vereador Pedro Soares atacou de forma ignóbil e inexplicável os militantes e a democracia de umas eleições só porque não foi reeleito presidentes desta comissão política, querendo responsabilizar e culpabilizar o direito ao voto de cada militante”. Segundo o texto, “tal comportamento, além de censurável, é inaceitável e merece a sua defesa por parte de quem os representa.

Uma hora antes de começar o plenário para o qual Pedro Soares fora também convocado, o PÚBLICO contactou-o sobre o diferendo que mantêm com a concelhia, mas o vereador evitou responder, afirmando apenas que desconhece a estratégia política e o rumo da concelhia, eleita há um ano.

“Estou preocupado com aqueles que me elegeram [para a Câmara de Vila do Conde]”, responde, reiterando que ao fim de um ano continua sem saber qual é a estratégia política e o rumo do PSD a nível local. Em contrapartida, mostra-se “totalmente alinhado com o PSD distrital e com o PSD nacional.” “Estamos todos imbuídos do mesmo espírito,” reforça sem fazer nenhuma alusão à retirada da confiança política.