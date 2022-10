O que faz “pulsar o Sangue Novo” na ModaLisboa? E o “regresso” de Miguel Flor no segundo dia

Esta sexta-feira, o evento de moda da capital recebeu a primeira etapa do concurso de jovens talentos. Já o encerramento da noite ficou a cargo de Miguel Flor, que voltou 20 anos depois com uma viagem pelos arquivos.

“Este é o desfile de quem desenha o futuro”, ouve-se no microfone. Dentro de momentos, o Sangue Novo vai inaugurar a passerelle da 59.ª ModaLisboa. Çal Pfungst, Darya Fesenko, Inês Barreto, Molly98 e Niuka Oliveira surpreenderam o júri, sagrando-se finalistas do concurso de novos talentos. Levam para casa um apoio de cinco mil euros para desenvolver as colecções a apresentar na final, que será em Março. A noite na Lisboa Social Mitra encerrou com o “acto único” de Miguel Flor, no dia em que o criador comemorou 50 anos.