Yuval Noah Harari e os donos do mundo

Comecemos pela dedicatória, que nos deixa logo motivados: “A todos os seres, àqueles que já cá não estão, aos que vivem e àqueles que virão. Os nossos antepassados fizeram o mundo como ele é. Nós podemos decidir como se tornará.”

Em seguida, o historiador Yuval Noah Harari responde à pergunta: o que são os humanos? Trata o leitor por tu e fala-lhe com naturalidade sobre as diferenças entre as pessoas e os animais, assim como o que se espera de umas e de outros. E alerta: “Temos muito poder e podemos usá-lo de formas boas e de formas más. Para sermos humanos, precisamos de entender o poder que temos, e o que fazer com ele.”

Num conjunto de perguntas e respostas divulgadas pela editora, fica-se a saber que o investigador doutorado em História pela Universidade de Oxford gostaria de ter lido a colecção Indomáveis quando era miúdo. “Se tivesse lido este livro com dez anos, teria poupado anos em que acreditei em toda a espécie de disparates acerca do mundo e talvez tivesse evitado que eu me comportasse de maneiras erradas para mim e para os outros.”

Nela conta a história da humanidade, desde que éramos somente macacos a viver na savana, até “que nos tornámos semelhantes a deuses, voando em aviões e naves espaciais”.

Como Tomámos conta do Mundo é o primeiro volume de uma série de quatro (cada um explorará uma época diferente) e está dividido em quatro grandes capítulos: Os humanos são animais, O superpoder dos sapiens, Como viviam os nossos antepassados e Para onde foram os animais?

O autor convida assim os jovens leitores: “Nós, humanos, não somos fortes como os leões, não nadamos tão bem como os golfinhos e não há dúvida de que não temos asas! Então, como acabámos por dominar o planeta? A resposta a essa pergunta é das histórias mais estranhas que alguma vez ouvirás. E é verídica.”

Aprender História para nos libertarmos do passado

A originalidade na abordagem da história e o protagonismo que acaba por dar aos mais novos na construção do mundo certamente ajudará a conquistá-los para a leitura e até para esta área do saber.

Yuval Noah Harari diz coisas como “o objectivo de se aprender História não é lembrar o passado, mas sim libertarmo-nos dele” e resume assim a mensagem-chave desta colecção: “O mundo em que vivemos não tinha de ser como é. As pessoas fizeram-no como é. E as pessoas podem mudá-lo. Porquê escrever sobre isto para miúdos? Bom, cada um de nós carrega uma carga pesada. Cada autor, professor e pai deve perguntar-se: ‘O que é que eu quero dos jovens? Quero que eles me ajudem a suportar a minha carga? Ou quero ajudá-los a verem-se livres da sua? Quero que eles carreguem as minhas ideias, a minha religião, as minhas guerras, as minhas memórias? ‘Olha miúdo, carreguei tudo isto até aqui, agora carrega tu!’ Ou quero ajudá-los a libertarem-se dos seus medos, das suas ilusões, da sua infelicidade? ‘Vês estas coisas, miúdo? Fiquei preso a elas durante anos. Tem cuidado! Não tens de pegar nelas!’​ Espero que este livro ajude os miúdos a verem-se livres da sua carga.”

Esta obra, em que se conclui que o homem é “o animal mais perigoso do mundo”, tem imagens do ilustrador e designer espanhol Ricard Zaplana Ruiz, que ajudam a imaginar cenários de um passado longínquo, mas também a reconhecer contextos actuais. A evolução da fisionomia dos humanos está muito bem retratada, assim como os pormenores da vegetação e das várias espécies de animais.

O ilustrador trabalha também em animação para cinema e televisão, cria ainda comics da Lego Star-Wars e Tigger-Disney.

Indomáveis, Como Tomámos conta do Mundo Texto: Yuval Noah Harari

Ilustração: Ricard Zaplana Ruiz

Tradução: Maria Leitão

Revisão: Catarina Ortigão

Edição: Booksmile

176 págs., 16,65€ (online 14,99€)

Tal como o autor e o ilustrador, gostaríamos de ter lido este livro aos dez anos, mas agora foi também um prazer.

