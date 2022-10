PSG empata antes de receber o Benfica

O PSG, uma das maiores colecções de talento do futebol mundial, não conseguiu melhor do que um empate sem golos frente ao Stade de Reims na 10.ª jornada da Ligue 1. A poucos dias de receber o Benfica no Parque dos Príncipes em jogo a contar para a Liga dos Campeões, os parisienses tiveram uma noite desinspirada em Reims, e ainda tiveram de aguentar mais de metade do jogo em inferioridade numérica, devido à expulsão de Sergio Ramos ainda durante a primeira parte.

O técnico Christophe Gaultier fez alguma gestão de recursos para este embate na casa do 17.º classificado da liga francesa, fazendo alinhar de início apenas um dos três génios da frente, Mbappé – Neymar ficou no banco, Messi nem se equipou devido a lesão. Danilo Pereira foi o único português a jogar de início pelos parisienses e o jogo até nem lhe correu mal – Vitinha, que entrou após o intervalo, também esteve em plano razoável.

O pior foi a tremenda desinspiração no ataque. Mbappé bem tentou as suas arrancadas habituais, mas foi sempre inconsequente e o PSG também não ganhou muito com a entrada de Neymar aos 57’, numa altura em que já jogava com menos um – Sérgio Ramos foi expulso pela 28.ª vez na sua carreira, aos 41’, recebendo dois amarelos e consequente vermelho em 30 segundos, depois de reclamar furiosamente com o árbitro.

O Reims esteve sempre muito organizado a defender e mostrou-se afoito no ataque, acumulando várias oportunidades de golo. Mas Donnarumma brilhou na baliza do PSG e segurou o empate, o segundo consecutivo depois do 1-1 na Luz frente ao Benfica. Ainda assim, este empate não beliscou muito a posição dos parisienses no campeonato – são líderes, com 26 pontos, mais três que o Marselha, que foi derrotado nesta ronda pelo Ajaccio.