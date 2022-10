Novo treinador, nova vida: Leverkusen goleia Schalke na Bundesliga

Dias depois de ter perdido com o FC Porto, para a Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen reencontrou o caminho das vitórias. E fê-lo com pompa e circunstância, sob as ordens de Xabi Alonso, que na estreia como treinador da equipa alemã conseguiu um triunfo sobre o Schalke (4-0), na 9.ª jornada da Bundesliga.

O internacional francês Moussa Diaby, que ainda não tinha marcado nesta época, inaugurou o marcador aos 38’, antes de assistir Frimpong para o 2-0, apenas três minutos mais tarde.

Esta dupla voltou a dar frutos logo após o intervalo, com o francês a repetir um último passe decisivo para a finalização de Frimpong, naquele que foi o seu quarto golo em 2022-23.

Já sobre os 90 minutos, Paulinho completou o resultado, confirmando a vitória robusta no jogo de estreia de Xavi Alonso, que substituiu Gerardo Seoane a meio da semana no comando técnico do Bayer.

A equipa de Leverkusen dá, assim, um pequeno salto na classificação da Bundesliga, para o 14.º lugar, com oito pontos, antes de voltar a defrontar o FC Porto, desta vez na Alemanha, na próxima quarta-feira.