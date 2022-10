AC Milan sobe ao terceiro lugar com vitória sobre Juventus

O AC Milan bateu em casa a Juventus (2-0) e subiu provisoriamente ao terceiro posto da Série A italiana, podendo ainda ser alcançado por Udinese e Lazio, que ainda não jogaram a nona ronda.

O defesa inglês Fikayo Tomori abriu o marcador em cima do intervalo (45+1'), e o espanhol Brahim Díaz fechou a contagem pouco depois do reinício da partida, aos 54’, dando os três pontos à formação milanesa, que contou com o internacional português Rafael Leão a titular.

O AC Milan, campeão em título, soma agora 20 pontos, os mesmos que o líder Nápoles e da segunda classificada Atalanta, mas estes ainda não disputaram a nona ronda da Serie A, tal como a Udinese (19 pontos) e a Lazio (17), que seguem logo atrás dos “rossoneri”.

Já a Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, conta apenas uma vitória nos últimos cinco encontros do campeonato, ocupando a oitava posição, com 13 pontos.

Horas antes, a outra equipa milanesa, o Inter, ganhou na deslocação ao terreno do Sassuolo, por 2-1, com os dois golos de Edin Dzeko a permitirem o regresso aos triunfos dos “nerazzurri” na Liga italiana.

O experiente ponta de lança bósnio, de 36 anos, marcou em cima do intervalo (44') o primeiro golo da partida e, já depois de Frattesi (60') igualar o marcador para a formação da casa, fechou a contagem aos 75’.

Depois de duas derrotas seguidas, o Inter Milão voltou a conquistar três pontos, ascendendo provisoriamente ao sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto o Sassuolo é nono com 12.