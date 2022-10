Assédio no futebol: “Há sinais claros de que este fenómeno é recorrente”

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, fala sobre os casos de assédio sexual no futebol português e do que se pode fazer para combater esta prática.

Depois do caso de assédio reportado pelo PÚBLICO, houve algum aumento no número de denúncias feitas ao sindicato?

Directamente ao sindicato, não. O que temos tido conhecimento é através da comunicação social. Infelizmente, este não é um caso isolado no futebol português, há uma normalização destes comportamentos, alguns até mais graves. E, se não vêm a público mais vezes, é porque as vítimas não se sentem protegidas para fazerem as denúncias. É importante que os agentes desportivos e os agentes públicos, para além da adesão à condenação geral, dêem sinais claros de efectiva preocupação. É preciso claramente assumir um lado. É importante que as jogadoras sintam que podem contar com as entidades. Muitas vezes dar a cara faz toda a diferença. É uma adesão geral, mas muito envergonhada.