Benfica ganhou o jogo, Schmidt ganhou jogadores

Vitória, golos, boas jogadas, dinâmica, possibilidade de dar descanso a alguns jogadores, relaxamento pré-Liga dos Campeões e a certeza dada a Roger Schmidt de que há qualidade suficiente para a rotatividade ser, daqui em diante, uma realidade mais frequente. Foi assim o final de tarde do Benfica, que venceu neste sábado o Rio Ave, por 4-2, em jogo da ronda 9 da I Liga.

Com este triunfo, os “encarnados” garantem que mantêm a diferença na liderança do campeonato, com mais três pontos do que o FC Porto.

Esta foi uma partida na qual Roger Schmidt se prestou pela primeira vez a uma verdadeira rotatividade e gestão física dos jogadores, mudando quase meia equipa. Gilberto, Ristic (que marcou pontos), Aursnes, Diogo Gonçalves (também bom jogo) e Draxler estiveram no “onze”, havendo ainda ao intervalo a oportunidade para dar repouso a Enzo e Gonçalo Ramos, algo que já tinha sido feito com Rafa, Neres, Florentino, Grimaldo e Bah. Em suma, tudo correu bem – no plano deste jogo, mas também dos próximos.

3-1? Só?

Se antes do jogo alguém perguntasse a Luís Freire “assinas uma derrota por 3-1 ao intervalo?”, o técnico do Rio Ave provavelmente não pegaria na caneta. Mas se fizessem essa pergunta depois de mostrar ao treinador aquilo que se passou na primeira parte na Luz, possivelmente Freire assinaria com prontidão. É que o 3-1 que o Benfica aplicou ao intervalo foi, numa premissa simples, uma autêntica bênção para o Rio Ave – por algum motivo António Silva Campos, presidente dos nortenhos, dizia ao intervalo “temos uma época pela frente”.

Os “encarnados” tiveram um volume ofensivo tremendo, não apenas na capacidade de jogar nos 30 metros do Rio Ave como também na forma como somou oportunidades de golo em grandes doses.

No papel, o Rio Ave levou um 5x4x1 semelhante àquele que permitiu ao Vitória travar o Benfica em Guimarães. O problema é que o sistema de jogo até pode ser parecido, mas o modelo aplicado e os jogadores escolhidos podem alterar todo o processo.

Ao contrário do Vitória, o Rio Ave nunca priorizou a pressão intensa a quem procurava receber a bola entre linhas, preferindo um modelo que dava mais relevância ao controlo do espaço.

Além disso, o espaço entre a defesa e o meio-campo foi visível em muitos momentos, até pela incapacidade dos centrais em subirem e juntarem mais as linhas.

Depois, não existiu um Bamba. Por fim, porque Ronaldo era, no papel, o ala esquerdo, mas acabou por ser muitas vezes seduzido a sair na pressão, descompensando todo o bloco, quando com o Vitória a ideia era os alas não saírem na pressão de forma individualizada.

Positivo/Negativo Positivo Ramos Foi decisivo e mais eficaz do que noutros jogos. A primeira finalização não obrigou a especial labor, mas a segunda foi de grande qualidade.

Positivo Enzo Passou, recuperou, “inventou”, rematou e assistiu. Na primeira parte, o jogo foi dele.

Positivo Ristic Mostrou bons pormenores técnicos e fez uma assistência. Jogador a seguir. Negativo Samaris Não é o mesmo jogador que chegou a ser peça-chave em títulos nacionais e mostrou-se muitas vezes atrasado e incapaz de controlar a sua zona de acção. Mas a Luz deu-lhe o seu momento quando foi substituído e o grego saiu em lágrimas com o aplauso geral do estádio.

Negativo Jhonatan Pelo que se via do Benfica, os golos seriam uma questão de tempo. Ainda assim, o erro técnico do guarda-redes que deu o 2-1 foi embaraçoso e facilitou a vida aos “encarnados”. E ainda comprometeu mais uma vez na segunda parte.

Tudo isto redundou num “festival” de oportunidades de golo, muitas delas com triangulações de grande categoria. É certo que até foi o Rio Ave quem marcou primeiro, num golo de Ronaldo numa transição, aos 6’ (Aursnes não quis “matar” a jogada com uma falta), mas o Benfica até já poderia ter marcado mais do que uma vez até esse momento.

Com uma capacidade considerável de recuperar a bola em zonas adiantadas – ter jogadores frescos pode ter ajudado –, o Benfica não entrou em pânico com o golo sofrido. Marcou o 1-1 aos 13’, numa jogada de Enzo e João Mário finalizada por Gonçalo Ramos, o 2-1 aos 19’ num autogolo de Jhonatan (má recepção de bola) e o 3-1 aos 45+1’, numa grande finalização de Ramos (recepção com joelho e finalização de pé esquerdo), depois de um passe de categoria de Enzo.

Entre tudo isto o Benfica poderia ter marcado mais um, dois, três, quatro, cinco, seis ou mesmo sete golos.

Para a segunda parte houve as entradas de Musa e Florentino, para permitirem repouso a Ramos e Enzo.

O Benfica jogou de forma bastante mais lenta e o jogo foi, em geral, menos interessante. Com Champions na terça-feira, a única coisa que seduziria o Benfica a um futebol igualmente dinâmico e ofensivo seria a vontade de alguns jogadores – como Musa, Ristic, Gonçalves ou Pinho – mostrarem serviço. E fizeram-no aos 62’, com um bom cruzamento do lateral a dar uma boa finalização ao avançado.

De resto, pouco há a contar da segunda parte. O Benfica controlou o jogo com bola e só o golo de Guga aos 86’ deu magia à partida, num grande remate em arco, de fora da área.