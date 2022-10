A violência dançada da burocracia e da informação

Em Paisagem , de Rodrigo Teixeira e João Cristóvão Leitão, dois corpos tentam lutar contra a opressão quotidiana. Este fim-de-semana, o espectáculo sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, abrindo o segundo módulo do festival Temps d’Images 2022.

Num cenário asséptico, higienizado, de uma opressiva brancura, um corpo domesticado e destituído de qualquer marca singular ousa desembaraçar-se da pele que lhe vestiram. Debaixo do fato anónimo, da farda oficial que a vida em sociedade lhe impõe, irrompe um corpo masculino trajando um vestido. E esse corpo renasce então e entrega-se à luta pela individualidade, pelo direito a não se esbater num ambiente que expele qualquer elemento que não cumpra com a norma. E, assim, enquanto tenta resistir, erguer-se e não ser atirado pelo chão até ser varrido para junto de outros seres inertes, vê aproximar-se um dos agentes de higienização do espaço que, munido de um soprador daqueles com que se limpa as folhas caídas das árvores, elimina o vestido que habita naquele corpo e, no mesmo movimento, mata a sua individualidade.