Posição insólita do PSD em Lisboa contamina eleições na concelhia

A posição do PSD de travar uma proposta do próprio presidente da Câmara de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas, assumida em Julho passado por Luís Newton, líder parlamentar na assembleia municipal, está a contaminar as eleições para a concelhia. Luís Newton lidera a concelhia e recandidata-se ao cargo. A desafiá-lo está Alexandre Simões, que é deputado à Assembleia da República.