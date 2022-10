A vida marinha (sobre)vive nas melhores fotografias do oceano

Já são conhecidos os 28 vencedores do concurso Ocean Photography of the Year 2022, que este ano teve três novas categorias: Wildlife Photographer of the Year, Fine Art Photographer of the Year e Human Connection Award: People & Planet Ocean.

O grande vencedor foi o francês Ben Thouard com a fotografia de um surfista a enfrentar uma grande onda. "Tenho tanto respeito tanto pela onda como pelos surfistas — surfar uma onda tão forte é um enorme desafio", diz o fotógrafo, em comunicado. Esta imagem valeu ao artista o primeiro prémio, tendo sido uma escolha unânime entre os seis juízes do Ocean Photographer of the Year.

Nas restantes fotografias podem ser vistas tartarugas, baleias, pessoas a explorar as profundezas do oceano e os desafios que os animais enfrentam actualmente por causa dos impactos ambientais. O Ocean Photographer of the Year tem uma missão simples: mostrar a beleza do oceano e as ameaças que este enfrenta.

Tal como no ano passado, as imagens irão ser expostas em Londres, na Tower Bridge. A exposição ao ar livre e de acesso gratuito pode ser visitada de 5 de Outubro a 7 de Novembro. Em 2021, foi visitada por mais de um milhão de pessoas.