Sexta na TV: acção sem limites, antes de irmos Voar com os Condores

CINEMA

The Hunger Games: Os Jogos da Fome

Fox Movies, 9h24

Maratona com os quatro filmes baseados nos best-sellers de Suzanne Collins, uma ficção distópica projectada num futuro pós-apocalíptico, onde um governo totalitário subjuga 12 distritos. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) emerge como heroína ao vencer um bárbaro “divertimento” em que adolescentes de todos os distritos têm de lutar pela vida. No segundo filme, Em Chamas (às 11h36), é forçada a entrar numa edição especial dos jogos, agora que se tornou símbolo de resistência. Nos seguintes, A Revolta - Parte 1 (13h49) e Parte 2 (15h43), assume-se como líder.

Liga da Justiça

Hollywood, 19h35

Batman e Mulher-Maravilha unem-se a Flash, Aquaman e Ciborgue, e formam a Liga da Justiça. Juntos, vão defender a Terra do vilão Steppenwolf, líder das forças alienígenas de Darkseid. Com argumento de Chris Terrio e Joss Whedon, o filme de Zack Snyder baseia-se em algumas das mais importantes personagens da DC Comics e conta com Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J. K. Simmons no elenco.

Desperado

AXN, 22h

Sequela/remake de El Mariachi (1992), desta vez com Antonio Banderas no papel do músico justiceiro e um orçamento milionário, mas com o mesmo Robert Rodriguez à frente da realização. O espanhol (recém-chegado a Hollywood) contracena com Salma Hayek, ex-namorada do criminoso que persegue (um papel entregue ao português Joaquim de Almeida depois de Raul Julia se ter retirado do projecto por razões da saúde). O filme destaca-se ainda pelos sangrentos efeitos especiais e pelas participações especiais de Quentin Tarantino e Steve Buscemi.

Teia de Corrupção

AMC, 22h10

Londres, 2012. O pugilista Liam McDonagh acaba de ser libertado depois de vários anos a cumprir pena. Empenhado em recomeçar do zero, o que ele agora realmente deseja é voltar para casa e reatar os laços com a família. Mas quando descobre que o seu irmão se envolveu com um grupo de mafiosos ligados ao imobiliário, percebe que terá de colocar de parte as suas esperanças de uma nova vida. Um thriller de acção baseado em factos reais, com realização de Ron Scalpello (Jovens Delinquentes, Pressão) e argumento de Nick Moorcroft. Os irmãos Sam e Joe Claflin assumem as personagens principais; Timothy Spall, Hugh Bonneville e Noel Clarke juntam-se ao elenco.

SÉRIE

Maggie

Fox Comedy, 20h40

Como se navega na vida quando já se sabe o que vai acontecer? Como é que uma pessoa se pode entregar a um novo amor sabendo o que a aguarda no final? Todas estas questões e mais algumas se colocam a Maggie, uma mulher que tem o dom – ou maldição? – de conseguir prever o futuro. É ela a protagonista da sitcom que se estreia hoje no Fox Comedy, com episódios duplos todas as sextas. Rebecca Rittenhouse dá vida à personagem principal desta série criada por Justin Adler e Maggie Mull, originalmente produzida para a Hulu e limitada a uma temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Voar com os Condores

RTP2, 16h09

Este documentário, realizado por Richard Matthews e da autoria de Joe Kennedy, comporta uma perspectiva atenta e única do impressionante condor, mestre do voo e rei dos Andes, símbolo mítico da superioridade do espírito e da esperança da iluminação. Judy Leden, uma inglesa campeã mundial feminina de asa delta e parapente, “pretende voar ao lado destes pássaros gigantescos e recolher informações sobre a vida pouco conhecida do condor”, anuncia a sinopse, captando um registo fílmico “que revela em primeira mão a fantástica sensação de ser – literalmente – tão livre quanto um pássaro”.

Mega-Pontes: Atravessar o Vazio

RTP2, 20h37

As pontes são a resposta a um desafio central na história da humanidade — dominar a terra e unir as pessoas — ocupando um lugar especial na história da engenharia. Este documentário, escrito e realizado por Alex Gary, debruça-se sobre três pontes imponentes do Sul de França, erigidas em três épocas distintas e com três registos diferentes de engenharia civil: a ancestral ponte do Gard, o viaduto de Garabit (da autoria de Eiffel) e o, mais recente, viaduto de Millau.