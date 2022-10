Oito filmes falados na casa de Manoel de Oliveira

Anabela Mota Ribeiro é a curadora do ciclo Um filme falado: o cinema e as outras artes , que este sábado começa em Serralves com Visita, ou Memórias e Confissões , comentado por um arquitecto, Nuno Grande, e uma cineasta, Catarina Mourão.

Manoel de Oliveira (1908-2015) teve diversas casas entre a sua longa vida e a posteridade. Entre elas encontra-se a Casa da Vilarinha, projectada em 1940 pelo arquitecto José Porto, onde a sua família viveu durante quatro décadas, e que o realizador decidiu registar na sua filmografia e em circunstâncias muito especiais: filmou Visita, ou Memória e Confissões em 1982, mas determinou que a obra só se estrearia após a sua morte. É com o regresso a esta obra que abre este sábado, às 17h, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto, o ciclo Um filme falado: o cinema e as outras artes.