Administradores e programadores “têm de aprender a coexistir”, diz a directora da Galeria Municipal do Porto

À margem da conferência de imprensa em que apresentou o segundo round do programa Galeria Energia, Filipa Ramos falou com o PÚBLICO sobre as dinâmicas internas do aparelho cultural da autarquia, na sequência da inesperada mudança nos destinos do Museu da Cidade. A programadora e investigadora portuguesa, que tem um extenso currículo internacional (é uma das curadoras da Art Basel, uma das mais importantes feiras de arte contemporânea), chegou ao Porto no início deste ano para assumir a direcção da Galeria Municipal do Porto e do Departamento de Arte Contemporânea da Ágora. Diz que a aposta de Rui Moreira na Cultura foi “uma das razões” pelas quais decidiu mudar-se para Portugal.