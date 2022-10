Vinhos & Sabores regressa à FIL. Cozinha de chefs é novidade

O evento Vinhos & Sabores regressa à Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa, nos dias 8 a 10 de Outubro, com um programa que este ano inclui novos espaços de restauração, como o Arrozes de Portugal, que será dinamizado por chefs portugueses: Vítor Adão, José Júlio Vintém e Hélio Gonçalves. E provas de vinho especiais orientadas por nomes grandes do sector, como António Maçanita ou Luís Cerdeira (Quinta de Soalheiro).

Sábado e domingo, entre as 15h e as 21h, o programa é para todos. A segunda-feira, das 11h às 18h, é o dia dedicado aos profissionais do sector. Os bilhetes estão à venda na Ticketline: o diário custa 15 euros, o de dois dias custa 20 euros e as provas especiais 50 euros, com descontos para quem se inscrever em mais do que uma.

A vertente gastronómica do programa é uma parceria da Grandes Escolhas, revista especializada que organiza o evento, e a Edições do Gosto. Durante o fim de semana, os chefs ​Vítor Adão, do restaurante Plano (Lisboa), José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos (Portalegre), e Hélio Gonçalves, do restaurante Sem Porta (Sublime Comporta) “irão confeccionar pratos de cozinha portuguesa tendo como ingrediente base o arroz trabalhado de múltiplas formas”, é possível ler no site do evento.

Noutro espaço, o Vinhos com Gosto, haverá demonstrações, por estes e por outros protagonistas do sector. No sábado, dia 8, José Júlio Vintém, em conjunto com um sommelier (nome que a organização ainda não fechou), explorará “a tradição dos alentejanos em degustar vinho às refeições, sempre com vagar”, na sessão “Com gosto e com vagar”. Num outro momento, “Será Baco guloso?”, o chef Miguel Oliveira (O Pudim rei e o Pudim do Marquês) e o crítico de vinhos Luís Antunes abordarão “o casamento entre os vinhos e a doçaria portuguesa”.

O dia 9, domingo, será dedicado ao tema “Crime, dizem eles": o chef Hélio Gonçalves orientará uma conversa sobre “o que nunca se deve fazer numa harmonização gastronómica com vinhos”. “Vinho vinho, Queijo queijo”, com Luís Antunes e Pedro Cardoso, do projecto Queijaria (no Príncipe Real), será uma conversa sobre “o eterno romance entre vinhos e queijo, demonstrando possíveis harmonizações”.

“Diz-me arroz dir-te-ei o vinho"é o tema que fecha o evento na segunda-feira: o chef Vítor Adão, do sommelier Pedro Caldas Franco (restaurante Plano) e de Filipe Ventura (arroz Bom Sucesso), “que vão explorar as diversas conjugações entre vinho e arroz”.

Entre os 400 produtores de vinho com stands na feira que ocupa o Pavilhão 1 da FIL, haverá novos agentes económicos e novas marcas. E mesmo entre os produtores que já são presença habitual será possível aos visitantes detectarem novas tendências.

No fim-de-semana, haverá ainda provas que a organização promete serem “autênticas masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver uma experiência memorável de provar vinhos raros, a maior parte deles não acessíveis no mercado”. Nestas provas especiais, destaque para “O mundo de António Maçanita”, com o próprio, “Criado no Douro: os Portos da família Vasques de Carvalho”, por Jaime Costa, no sábado, e “Quatro décadas de Soalheiro”, por Luís Cerdeira, e “Rocim, quinze anos de inovação e criatividade”, no domingo.