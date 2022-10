Faça chuva ou faça sol, estas são as melhores fotografias do estado do tempo

Quando, em meados de Fevereiro de 2022, a tempestade Eunice ameaçou a Europa, o fotógrafo Christopher Ison viu no acontecimento uma oportunidade. "Tinha de encontrar o local perfeito para registar o momento, isto ia ser algo em grande!", contou à organização do concurso Weather Photographer of the Year, no qual participou. No dia 18 de Fevereiro, Christopher decidiu procurar um lugar junto ao mar, em Newhaven, Inglaterra, e instalar o seu equipamento fotográfico; pretendia captar exactamente o momento em que a maré estivesse mais alta e o mar mais revolto. "Muitos fotógrafos já se tinham posicionado junto ao cais, então decidi ir para um lugar mais afastado e num plano superior, de costas para o mau tempo. E assim fui recompensado com este conjunto de imagens de que me orgulho."

A fotografia realizada pelo britânico de 50 anos foi considerada a melhor do concurso, seguida da de Zhenhuan Zhou, realizada no Ontário, Canadá, que mostra as cataratas do Niágara congeladas pelo frio intenso, em Janeiro de 2018; a fotografia captada pela espanhola Emili Vilamala Benito, em Barcelona, intitulada Ghost Under the Cliff, foi a terceira classificada na categoria geral do concurso, que conta também com as categorias Mobile, Youth e a imagem mais votada pelo público.

Na categoria Mobile, um pôr do Sol na Birmânia, fotografado por Aung Chan Thar, logrou o primeiro lugar; seguiu-se, no pódio, uma imagem que descreve uma paisagem escocesa, captada pelo fotógrafo Vince Campbell.

O jovem fotógrafo do ano é, para o concurso, Eris Pil, de 17 anos, que realizou a imagem Mammatus Sunset, em Pittsburgh, Pensilvânia, EUA. "O céu estava iluminado como nunca tinha visto antes, como se tivesse nuvens de aguarela", descreve Eris à organização do concurso. Distinguido, mas não premiado na mesma categoria, foi Shreya Nair, com a fotografia Tyndall Effect, realizada na Índia.

A mais votada, realizada na Ilha de Wight, Inglaterra, por Jamie Russell, intitulada Departing Storm over Bembridge Lifeboat Station, descreve uma paisagem onde o arco-íris é o protagonista. De acordo com a organização do concurso, a Royal Meteorological Society, foram distinguidas 22 imagens de entre centenas provindas de 119 países.