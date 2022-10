Contra a alienação de frações de habitação social

A possibilidade de alienação de habitação pública tem sido encarada de forma diferenciada nos Estados-membros da União Europeia. Os antigos países comunistas da Europa central e de leste, como a Roménia, Eslováquia e Hungria, promoveram a venda de habitação pública a grande escala, registando hoje as taxas de ocupação em propriedade mais elevadas da União Europeia (superiores a 90% da população). Noutros países, como em Inglaterra, esta alienação foi mais contida, mas prolongou-se no tempo, contribuindo para um progressivo declínio do sector da habitação social. Em outros países ainda, como na Dinamarca, a venda desta habitação tem sido proibida, sendo autorizada apenas em casos muito excecionais, como recentemente no âmbito de operações de transformação de bairros em desvantagem.