Cerveja da Ladra, o novo festival de cerveja artesanal de Lisboa

Primeira edição do Cerveja da Ladra chega ao Mercado de Santa Clara este fim-de-semana. De sexta a domingo, há cerveja artesanal portuguesa, comida de rua e música.

Há um novo festival de cerveja artesanal em Lisboa: o Cerveja da Ladra chega este fim-de-semana ao Mercado de Santa Clara, localizado no largo onde é realizada a Feira da Ladra, o afamado flea market que inspirou o nome do evento.

A primeira edição do festival conta com a presença de nove cervejeiras artesanais portuguesas: Aldeana, que organiza a iniciativa, Dois Corvos, Letra, Lince, Musa, Nortada, Praxis, Rafeira e Rima; além da sidraria Sidrada e da Rooted Kombucha, a “alternativa não alcoólica” do festival, enumera a organização em comunicado.

Três food trucks prometem dar alimento aos 50 estilos de cervejas diferentes: Los Mexicanos traz tacos, nachos e burritos; já o SamaSama apresenta crepes veganos doces e salgados; enquanto a Serrano Presuntos promete clássicos ibéricos, como sandes e tábuas de presunto, queijo e enchidos.

A música tem curadoria do colectivo Altamont, em formato DJ Set, com Ricardo Romano.

A entrada no festival é gratuita mas, para beber cerveja, é necessário comprar um copo de 50cl (3€), “válido para os três dias do evento”.