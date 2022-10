PSP deteve nove pessoas e apreendeu armas e drogas em operação nos comboios

A PSP deteve nove pessoas e apreendeu armas e drogas numa operação realizada entre os dias 26 de Setembro e 3 de Outubro nos comboios da região de Lisboa, informou nesta quarta-feira em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A operação de policiamento especial, denominada Operação Rail Action Week, decorreu na intersecção das linhas das estações ferroviárias do Oriente e linha da Azambuja, Cais do Sodré e linha de Cascais e Queluz/Belas e linha de Sintra, tendo sido fiscalizados 17 comboios e efectuada abordagem proactiva a centenas de pessoas.

De acordo com o comunicado da PSP, esta operação resultou na detenção de nove pessoas e na apreensão de várias armas brancas e drogas.

Quatro dos detidos com idades entre os 19 e 34 anos, foram apanhados com produto estupefaciente num total de 119.48 doses individuais de haxixe e 0,83 gramas de Liamba. Os outros três detidos, com 17 e 22 anos, tinham na sua posse armas brancas (soqueira, ponta e mola e faca). A PSP deteve ainda mais dois indivíduos, com 21 e 22 anos, que tinham mandados de detenção pendentes.

Segundo a PSP, foram ainda elaborados dois autos de notícia por falta de horário afixado e dístico de videovigilância errado (estabelecimentos), outros dois autos por atravessamento ilegal da via-férrea e mais 18 por comportamentos/acções que colocam em causa o normal funcionamento das estações (legislação ferroviária).

A PSP explicou que esta operação decorreu no âmbito das actividades do Grupo de Cooperação Policial da União Europeia e na sequência das experiências positivas colhidas em acções europeias anteriores.

Refere o comunicado da PSP que o objectivo desta operação consistiu “numa acção de combate à criminalidade praticada nos transportes ferroviários, a qual envolveu todos os Estados-membros, com principal incidência na luta contra criminalidade nas interfaces de maior circulação de passageiros, tendo a mesma recaído na segurança das ferrovias, furto de carteiristas, furto de metais não preciosos, posse e transporte de substâncias e matérias ilícitas e incivilidades”.

“A Policia de Segurança Pública, enquanto membro activo do RAILPOL, dará continuidade à participação nestas acções, nas estações ferroviárias situadas nas áreas policiadas pela PSP”, assegurou a mesma força de segurança.