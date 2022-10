As malhas que a realidade tece

A possibilidade de as escolas contratarem diretamente professores foi uma das primeiras medidas que, em 2016, o novo governo reverteu. Era a Bolsa de Contratação de Escola, prevista em 2012, aplicada em 2014 (D-L 83-A), depois em 2015, e que foi uma das medidas do governo anterior que socialistas, comunistas e bloquistas mais atacaram. Agora, o pragmaticismo do atual governo leva-o a querer avançar com contratações diretas pelas escolas. A necessidade sobrepõe-se à ideologia?