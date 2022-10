Benfica começa Champions de basquetebol com triunfo em Riga

“Encarnados” ganharam na Letónia, no arranque do Grupo F, por 76-89.

O Benfica começou nesta terça-feira o Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol com um valioso triunfo (76-89) na visita ao VEF Riga, da Letónia, um feito histórico a juntar ao que já foi a estreia na competição.

Sem pressão ante um adversário que partia como favorito, o conjunto de Norberto Alves foi muito consistente e não vacilou, mesmo quando chegou a estar a perder por nove pontos no primeiro período, que terminou com 27-25 para os anfitriões, após um parcial final de 10-3 na recuperação dos lisboetas.

?? Like they've been here for years...@modalidadesslb showing they've got tricks up their sleeve on their #BasketballCL debut! pic.twitter.com/shK81ygbaX — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 4, 2022

O campeão do campeonato conjunto da Letónia e Estónia sentiu bem mais dificuldades no segundo parcial, uma vez que o Benfica, bem mais sólido na defesa, cedeu apenas 11 pontos, facto que o ajudou a ir para o intervalo com vantagem de quatro pontos (38-42).

Os locais eram claramente superiores nos ressaltos (21-14), porém os portugueses lideravam nos restantes aspectos do desafio. A fase inicial do terceiro período foi das mais complicadas para os portugueses, pois um parcial de 16-7 colocou o Riga cinco pontos à frente (54-49), só que o Benfica não tardaria a mostrar o seu melhor e com uma resposta de 22-11, apoiada num jogo exterior forte, virou o jogo para os 65-71.

No quarto período, os anfitriões pareceram sentir a pressão do factor casa ante um Benfica cada vez mais seguro e personalizado, que passou a vantagem para dois dígitos aos 65-76 (11 pontos), que foi controlando até final.

Toney Douglas destacou-se no Benfica, com 17 pontos, quatro ressaltos, sete assistências e dois desarmes, enquanto Nysier Brooks ainda alimentou as esperanças dos letões, com 20 pontos e sete ressaltos.

O Benfica, 71.º do ranking da prova, venceu em casa do 23.º, num Grupo F que conta ainda com o BAXI Manresa (10.º), de Espanha, e do Limoges (46.º), de França, sendo que o primeiro avança directamente para os oitavos-de-final e o segundo e terceiro para os “play-inns” de acesso a essa fase.