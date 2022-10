A luz de Montemor-o-Novo e a escuridão de Itália

Foi domingo. No esgotado Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, sentia-se a ansiedade dos grandes momentos. Vinte e dois anos depois de ter chegado ao Alentejo, o coreógrafo e bailarino Rui Horta despedia-se da direcção artística da associação cultural Espaço do Tempo, com um espectáculo (Lúmen) concebido com 42 pessoas daquela comunidade.