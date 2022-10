O Brasil está armado e faz disso um estilo de vida

Ao entrar no Puma Tactical, um clube de tiro num bairro de classe média alta de São Paulo, a primeira coisa que se vê é uma parede coberta por armas: espingardas, caçadeiras, pistolas de vários tamanhos e calibres. Mais surpreendente é, uns metros mais à frente, encontrar uma sala com um escorrega colorido, cadeiras à volta de uma mesa com lápis de cor e um puzzle no chão. É a sala infantil, explica Tiago, um português militar da GNR em licença, que trabalha como instrutor neste clube desde a sua fundação, há quase um ano.