Mbappé resolve problema do PSG, Mourinho vence em casa do Inter

Liverpool voltou a perder pontos e já está a 11 do líder Arsenal na Premier League. Rafael Leão foi novamente decisivo no AC Milan.

Não foi uma vitória fácil, mas o PSG segue (quase) imparável esta época. Os franceses, que defrontam na terça-feira o Benfica, receberam na liga francesa o Nice com Kylian Mbappé de início no banco, mas, quando foi preciso acabar com a resistência do rival, o francês entrou para decidir a partida. Em Itália, no reencontro com o Inter, José Mourinho foi mais feliz, conseguindo uma importante vitória para a AS Roma, no Giuseppe Meazza.

A quatro dias de jogar contra o Benfica na Liga dos Campeões, o PSG, com poupanças q.b., sentiu dificuldades, mas vai entrar no Estádio da Luz com 11 vitórias e um empate em 12 jogos. No Parque dos Príncipes, com Nuno Mendes e Mbappé no banco, os parisienses colocaram-se a vencer com um golo de Messi na marcação de um livre, mas, no início da segunda parte, Laborde fez o empate para o Nice.

Forçado a elevar o ritmo, Galtier lançou Nuno Mendes, Renato Sanches e Mbappé, e o francês precisou de 25 minutos para marcar e garantir o triunfo do PSG, por 2-1.

Reviravolta no Giuseppe Meazza

Em Itália, o líder invicto continua a ser o Nápoles, que voltou a ter Mário Rui em plano de destaque - o defesa assistiu Anguissa, que marcou o primeiro golo na vitória (3-1) dos napolitanos na recepção ao Torino -, mas José Mourinho assumiu o protagonismo na jornada da Serie A, ao quebrar uma má sequência com uma vitória em Milão.

Após duas derrotas em três rondas, a AS Roma até começou a perder no Giuseppe Meazza – Dimarco colocou o Inter a vencer -, mas, pouco depois, um grande golo de Dybala anulou a vantagem milanesa.

Com uma igualdade ao intervalo, a segunda parte não foi muito diferente dos primeiros 45 minutos, com o Inter a parecer estar sempre mais perto de voltar a marcar. Porém, mais eficaz, foram os romanos que chegaram à vitória: Smalling aproveitou uma bola parada e fez o 1-2 final.

Mais uma vez decisivo foi Rafael Leão: num jogo difícil em Empoli (dois golos do AC Milan no período de descontos), o português fez um golo e uma assistência na vitória (3-1) dos campeões italianos.

Fulham goleado em casa

Ao contrário de Mourinho, na Liga inglesa Bruno Lage e Marco Silva não tiveram um bom dia. Sem Palhinha (suspenso), o Fulham ficou reduzido a dez jogadores no oitavo minuto (expulsão de Chalobah) e, em superioridade numérica, o Newcastle chegou ao intervalo com a vitória no bolso: 0-3. Sem Mitrovic (saiu lesionado aos 37’), o Fulham já perdia antes da hora de jogo por 0-4 e o melhor que a equipa de Marco Silva conseguiu foi reduzir (1-4).

Também em Londres, o Wolverhampton entrou em campo frente ao West Ham com oito portugueses (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Moutinho, Matheus Nunes, Neto, Guedes e Podence), mas foi batido por 2-0: Scamacca e Bowen fizeram os golos dos “hammers”.

Em momentos opostos estão o Arsenal e o Liverpool. Os “gunners”, com Fábio Vieira a partir dos 79’, bateram num derby o Tottenham, por 3-1, e somam sete vitórias em oito jornadas da Premier League.

Já o Liverpool, vai somando deslizes e já está a 11 pontos do Arsenal. A jogarem em casa frente ao surpreendente Brighton, os “reds”, com Fábio Carvalho de início e Jota a partir dos 75’, conseguiram recuperar de uma desvantagem de dois golos e venciam, por 3-2, a sete minutos do fim. Porém, aos 83’, o belga Trossard completou um hat-trick no jogo, retirando mais dois pontos à equipa de Klopp.

Union Berlin escorrega

Um dia depois de o Bayern golear o Bayer Leverkusen (4-0) e empurrar o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões para a penúltima posição da Bundesliga, a jornada oito da Liga alemã ficou marcada pelo primeiro desaire do Union Berlin, rival do Sp. Braga na Liga Europa.

Em Frankfurt, num estádio onde o Sporting ganhou esta época para a Champions, a equipa de Berlim foi batida por 2-0: Gotze (12’) e Lindstrom (42’), fizeram os golos do Eintracht. Apesar da derrota, o Union mantém a liderança da Bundesliga, embora agora a par do Friburgo. A equipa comandada por Christian Streich recebeu e venceu o Mainz por 2-1, e beneficiou da derrota do Dortmund. Com Raphael Guerreiro a titular, o Borussia chegou ao intervalo a ganhar em Colónia mas sofreu a terceira derrota na prova (3-2).

Em Espanha, um grande golo de Lewandowski garantiu a vitória do Barcelona em Maiorca (1-0), enquanto o Atlético de Madrid regressou aos triunfos em Sevilha (0-2), reforçando o mau momento dos andaluzes.