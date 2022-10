Sidney Poitier: um homem do seu tempo

Perto do fim do documentário de Reginald Hudlin, diz-se que Sidney Poitier, que foi nos anos 1960 uma das grandes estrelas de Hollywood tout court, foi “deixado de lado” pela nova geração de actores e cineastas negros a quem ajudara a abrir caminho. Era visto como insuficientemente “revolucionário”, insuficientemente “negro”, insuficientemente “orgulhoso” na era do say it loud, I’m black and I’m proud – e isto apesar de ter sido o primeiro negro a quebrar o “telhado de vidro” de Hollywood, ao vencer o galardão de Melhor Actor em 1964 por Os Lírios do Campo.