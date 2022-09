Há cursos para executivos em 46 municípios, mas mais de metade está em Lisboa e Porto

A oferta de formação para executivos no ensino superior chega a cada vez mais territórios. Neste momento, há cursos nas áreas da gestão em pelo menos 46 municípios, de acordo com a lista construída pelo PÚBLICO com base em informação disponibilizada pelas universidades, politécnicos e escolas de negócios. Ainda assim, mais de metade dos 1200 cursos que estão disponíveis situa-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Há também um número crescente de formação feita total ou parcialmente online.