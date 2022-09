Na 2.ª fase mais alunos entraram na primeira opção. 9500 estudantes conseguiram lugar no superior

Resultados da 2.ª fase do concurso de acesso confirmam ligeira subida do número de estudantes face ao ano anterior. Vagas de quem não confirmou matrícula na 1.ª fase foram quase todas ocupadas.

Quase 9500 estudantes garantiram, na 2.ª fase do concurso nacional de acesso, um lugar no ensino superior para o novo ano lectivo. Este número representa um aumento de 3,5% face a igual período do ano passado, confirmando uma subida no total de colocados, tal como já tinha acontecido na 1.ª fase. A generalidade das vagas que tinham voltado ao concurso depois de 10% dos colocados não terem confirmado a matrícula foram agora ocupadas e, nos cursos mais concorridos, mantiveram-se as médias elevadas.