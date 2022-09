“Você é Lula ou Bolsonaro?”: quatro depoimentos de brasileiros que votam cá a pensar em quem deixaram lá

Nas vésperas das eleições presidenciais no Brasil — e perante uma disputa polarizada, centrada em duas figuras — jovens brasileiros a viver em Portugal contam o que os inquieta e como vivem a política do país à distância. Vão às urnas em Portugal, a pensar em “quem está lá” — porque daqui não tencionam sair. Quatro depoimentos construídos a partir de entrevista.

Thaynara Lopes

Foto Thaynara Lopes NELSON GARRIDO

Estou em Portugal há mais ou menos um ano e meio. Sou enfermeira, trabalho no SNS 24, no Brasil era parteira.

Quando me perguntam porque saí do Brasil eu falo que o contexto político foi muito importante, brinco e digo que quando o Bolsonaro foi eleito foi como um pontapé na minha bunda. As coisas foram ficando muito difíceis para mim, em vários sentidos. E quando veio a pandemia, tudo o que já estava muito ruim piorou. Ficou insustentável. E eu vim para cá.

Ao nível mental [a vitória do Bolsonaro] me aterrorizou muito. Imaginar as coisas terríveis que iam acontecer e que, infelizmente, aconteceram. Ficava imaginando como seria ter uma pessoa racista como ele no poder, e como isso ia legitimar muitas outras pessoas que acreditavam no que ele dizia. Vimos retrocessos, por exemplo, na saúde da mulher. Nas verbas hospitalares, o sucateamento [degradação] do Sistema Único de Saúde, a questão da inflação, o retrocesso na ciência. As bolsas das universidades foram cortadas depois de ele ir para o poder. Antes, tínhamos um Governo que estava legitimando muitas questões dos problemas sociais que o Brasil vivia, que lutou por quotas nas universidades, bolsas para os alunos de baixos rendimentos... isso facilitava muito a vida da população jovem, periférica, pobre, preta. E depois da eleição do Bolsonaro as pessoas não conseguiam bolsa.