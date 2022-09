Igreja portuguesa: brandos costumes que encobrem monstros

Num conhecido sketch do Gato Fedorento, um general na reserva, um comentador político e o hoje famoso Gajo de Alfama discutem o problema do terrorismo internacional. O general na reserva afirma que o terrorismo “é provavelmente a questão mais complexa do mundo atual e que há abordá-la tendo em conta os aspetos geoestratégicos porque o terrorismo, hoje, não conhece fronteiras”, ao que o comentador político retorque “a ameaça terrorista (...), hoje em dia, é global”. Difundir o problema para além das fronteiras e na sua globalidade permite a ambos os participantes no fedorento debate não oferecer qualquer pista sobre a sua solução. É um truque conhecido, até pelas mais altas insignes eclesiásticas.